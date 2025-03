L'Eredità, "te l'avevano accomodata bene". Giovanni, dopo la Ghigliottina si scatena l'inferno

05 marzo 2025 a

"Se non ha indovinato stasera che era facilissima non indovinerà mai!". A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il giudizio dei telespettatori è pressoché unanime: per Giovanni, che ha superato Marika arrivando alla Ghigliottina, era un'occasione d'oro per portarsi a casa il gruzzoletto. Sprecata.

Il campione si qualifica alla temuta prova finale con 150mila euro in ballo, che diventano poco più di 18mila a causa degli errori. Le cinque parole da collegare sono "Dare", "Via", "Scuola", "Persona" e "Linea". Sui social, si scatena la corsa alla risposta giusta ed è un plebiscito: "Dare retta; Sulla retta via; La retta della scuola; Una persona retta; In linea retta". Insomma, tutti dicono "Retta" tranne Giovanni, che prova con "Traguardo", ahilui sbagliando.

E parte il processo su X: "Una via di mezzo? O facili o complicati", "A tutti i mestrini che dicono che era facile rispondo che lo è quando la indovini", "Peccato era facile stasera e tutte le parole avevano senso!!", "Per le prossime sere propongo il seguente giochino: la caz***ta del giorno. Oggi Silvio Pellico un fascio", "No Liorni, traguardo e retta non sono vicine", "È stato capace di sbagliare", "Solo al concorrente è venuto in mente TRAGUARDO", "Noooooo ma come traguardo, Giovanni".

Le ironie si sprecano, feroci: "Dare retta alla mamma... ma pietà...", "Alla ghigliottina serve intuito", "Stavolta te l'avevano accomodata bene Giovanni. Dovevi dare RETTA a tua madre", "Giovanni è una persona RETTA, ma stavolta ha toppato".