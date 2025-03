Stasera tutto è possibile, Aldo Grasso stronca De Martino: "Ciofeca, raschia il fondo del barile"

06 marzo 2025 a

Aldo Grasso senza pietà contro Stefano De Martino. Il critico televisivo del Corriere della Sera non ha usato troppi giri di parole per stroncare Stasera Tutto è Possibile, il programma televisivo in onda su Rai 2 condotto proprio dallo showman napoletano. "Mi chiedo come si possa ridere delle battute di Biagio Izzo, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini", ha scritto.

"Un critico ha alcuni espedienti per vedere quando un comico sta raschiando il fondo del barile: uno di questi è il travestimento - ha proseguito la firma del Corriere -. Quando vedi Vincenzo De Lucia (non so molto di lui) che si traveste da Barbara d’Urso per ripetere tutti i luoghi comuni su Barbara D’Urso, pensi proprio che siamo alla fine: cos’altro ci aspetta?".

E ancora: "Stasera tutto è possibile è una sorta di giardino d’infanzia della comicità televisiva: si trastullano con un ciambellone, rifanno quei giocherelli che si facevano a spiaggia nella preadolescenza, contano sulla complicità sprovveduta del pubblico dell’Auditorium Rai di Napoli, contento di essere lì, a favore di telecamere… Ognuno è libero di farsi piacere ciò che gli pare, ma Stasera tutto è possibile resta una ciofeca".