L'Eredità, l'erroraccio sulla ghigliottina di Claudio: "Non rispettate la lingua italiana"

06 marzo 2025 a

a

a

Qual è il vocabolo chiave della Ghigliottina e quanto ha portato a casa il vincitore nella trasmissione di oggi, giovedì 6 marzo 2025, de L’Eredità? Il programma, che illumina le serate di Rai 1 alle 18:40 sotto la guida di Marco Liorni, si chiude come sempre con la prova decisiva: il finalista deve scovare il termine che unisce cinque suggerimenti, tentando di non intaccare il tesoro accumulato. A guadagnarsi questo onore è il partecipante che, nella frenetica sfida dei 100 secondi, riesce a mantenere il controllo fino all’ultimo. Chi si è aggiudicato la vittoria nella puntata del 6 marzo 2025?



Claudio e Giovanni si sono dati battaglia per conquistare un posto alla Ghigliottina durante il gioco dei 100 secondi. Il bottino in palio questa sera raggiunge i 160mila euro. Claudio emerge vincitore e si appresta, per la prima volta, ad affrontare la temuta Ghigliottina. Viene da Brescia, dove coltiva la passione per comporre melodie, scrivere pezzi giornalistici e inventare piatti da gourmet. Ma quali sono stati i suggerimenti della Ghigliottina di oggi? Le parole, che costituiscono i 5 indizi per svelare il mistero di stasera, sono: gettare, mobile, vacanza, chitarra e vecchio. E qual era la parola nascosta? Dopo tre errori su cinque tentativi, il gruzzolo si è assottigliato fino a 20mila euro. Claudio punta su MARE, ma la scelta si rivela sbagliata. Il termine esatto della serata era PONTE. E sui social è scoppiato il putiferio: "ponte con vacanza? Ma mi faccia il piacere, semmai con vacanze. Il fatto che sia un gioco non impedisce di rispettare la lingua italica", tuona su X uno telespettatore e in tanti hanno condiviso la sua posizione.