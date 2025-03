Eleonora Giorgi, "cambiamo il nome alla via": l'ultima polemica dopo la morte

07 marzo 2025 a

a

a

Il grande amore degli italiani per Eleonora Giorgi è esploso in tutta la sua evidenza nelle ore immediatamente successive alla morte dell'attrice romana, avvenuta lunedì scorso a soli 71 anni dopo 15 mesi di convivenza con un terribile tumore al pancreas.

Anche grazie alla sua forza d'animo e alla volontà di sorridere della sua sventura e godere di ogni giorno come fosse un insperato regalo, l'interprete di Mani di fata e Mia moglie è una strega si è imposta di nuovo come personaggio "da copertina", sui social e in tv, ma senza le tradizionali accezioni negative. La sua testimonianza di coraggio e serenità, pur nella malattia, è stata un esempio per molti e di questo anche il clima straordinario che si respirava ai funerali nella Chiesa degli Artisti, mercoledì in piazza del Popolo a Roma, ne è stato una prova. Ma come spesso accade, c'è anch spazio per una (inutile) polemica.

"Aveva tanti difetti...". Eleonora Giorgi, le parole che spiazzano tutti in chiesa

Dopo la scomparsa della Giorgi, i fan hanno lanciato sul sito Change.org una petizione online. Gli amministratori della pagina Facebool "Largo Arenula 2" (con 79mila follower all'attivo) hanno proposto di cambiare il nome di via Elio Lampridio Cerva all'Eur e intitolarla proprio ad Eleonora Giorgi. La via è conosciutissima e adorata dagli appassionati cinefili e "maniaci" del cinema di Carlo Verdone: è infatti il luogo in cui Verdone/Sergio Benvenuti e la Giorgi/Nadia Vandelli si baciano appassionatamente nella scena finale di Borotalco, la commedia cult degli anni 80 e forse la pellicola più riuscita nella filmografia dell'attrice.

"Eleonora è stata una grande attrice, amata da molti italiani - si legge nel testo di lancio della petizione -. Crediamo che rinominando la via in suo onore, Roma e l'Italia tutta possano mostrare il loro apprezzamento per il suo contributo alla commedia italiana". "Crediamo, inoltre, che questo sarebbe un modo appropriato di onorare la sua vita e il suo lavoro. E un modo per ricordare quel meraviglioso bacio tra Nadia Vandelli e Sergio Benvenuti. Invitiamo a firmare questa petizione per intitolare via Elio Lampridio Cerva a Roma a Eleonora Giorgi, una grande donna che ha arricchito la nostra cultura".

"Per sempre Nadia". Carlo Verdone stravolto: le parole più attese da tutti per Eleonora Giorgi

Sui social, è partita la diatriba tra chi è favorevole e invece si oppone, difendendo la classica toponomastica e bollando la richiesta come un "colpo di pancia" dei fan.