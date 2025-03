Eleonora Giorgi "malata, non la volevano sul palco". La dolorosa rivelazione dell'amica Nicoletta Ercole

07 marzo 2025 a

a

a

La rivelazione è di quelle dolorose, dolorosissime. Qualcuno non avrebbe voluto Eleonora Giorgi come ospite ai David di Donatello del 2024. L'attrice romana, scomparsa lunedì scorso a 71 anni, era già malata da tempo.

Da mesi, sui social e in tv, parlava della sua malattia, un cancro al pancreas, con leggerezza, serenità e totale sincerità, senza nascondere gli aspetti più negativi ma senza nemmeno farli prevalere su tutto il resto. Il messaggio era chiaro: la malattia è "un dettaglio" importante della vita, ma non è la vita nel suo complesso. C'è sempre dunque spazio per le piccole, grandi gioie quotidiane.

"È l'ultima volta che ci sentiamo...". Eleonora Giorgi, l'audio inviato prima della morte

Intervistata dal Messaggero, l'amica più grande della Giorgi, Nicoletta Ercole, costumista a cui l'attrice ha lasciato le disposizioni per il suo funerale, a partire dalle canzoni che hanno accompagnato l'entrata e l'uscita del feretro nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, è tornata proprio su quell'evento.

"L'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato": Eleonora Giorgi, cosa rivela Nicoletta Ercole in tv | Guarda

"È abbastanza surreale che quest'anno Bianca Balti, malata come lei, l'abbia ricordata - ha attaccato la Ercole riferendosi all'ultimo Festival di Sanremo -. L'anno scorso non la volevano ai David di Donatello, poi grazie ad amici cari le fu concesso di consegnare il premio a Michele Riondino che aveva scoperto proprio lei". Non è chiaro chi si fosse opposto alla ospitata ai David della Giorgi, che sarebbe stata l'omaggio più bello e meritato per una grande diva del nostro cinema. Una figuraccia per fortuna mancata.