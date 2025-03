L'Eredità stravolto da Sanremo: orario e ospiti, come cambia il game show di Marco Liorni

08 marzo 2025 a

Una puntata del tutto anomala, quella de L'Eredità di sabato 8 marzo. Qui su Rai 1 il programma di Marco Liorni vedrà la messa in onda in prima serata. Il motivo? Una puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo. A poche settimane dal trionfo di Olly nell'edizione 2025, infatti, il game show andrà in onda con due appuntamenti dedicati alla kermesse musicale. Al termine del gioco finale dal titolo "Ghigliottina", in caso di vincita, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Fondazione WeWorld.

Ecco allora che per l'occasione Liorni sarà affiancato da un cast d’eccezione: i concorrenti che giocheranno (e canteranno) nel corso della serata saranno infatti Marcella Bella e Nino Frassica (reduce proprio da Sanremo 2025, rispettivamente nelle vesti di Big in gara e co-conduttore), oltre a Sabrina Salerno, Clementino e Settembre, vincitore della categoria "Nuove Proposte" al Festival 2025. Ospite della serata sarà invece Riccardo Cocciante. Lo speciale andrà in onda a partire dalle 21:30. Una vera novità per cui non mancheranno diversi colpi di scena. Complice la comicità di Nino Frassica.