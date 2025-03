Patrizia Rossetti, una rivelazione a luci rosse: "Chi mi invia foto scandalose"

08 marzo 2025 a

Patrizia Rossetti ospite di Verissimo. La conduttrice tv è ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 8 marzo su Canale 5. Qui ripercorre la sua lunga carriera televisiva, ma anche la parte di vita più privata. Dopo la conduzione del Festival di Sanremo, Rossetti ha iniziato a lavorare per Mediaset. Anche se la grande popolarità la raggiunge nel 1989 con il programma quotidiano "Buon pomeriggio" con vari spin-off, anche serali. Dal 1992, oltre alla trasmissione pomeridiana, Rossetti conduce anche "A casa nostra" e, poi, "Buona giornata". Ecco allora che diventa in poco tempo un volto noto e partecipa a diversi reality show.

Intervistata tempo fa dal Corriere della Sera, Patrizia ha raccontato il suo periodo d'oro in televisione: "Publitalia mi propone di fare la telepromozione, spiegano che era stato Berlusconi a indicarmi: solo lei può farcela. Non ho avuto problemi: ci siamo inventati un gioco a premi con gli origami. A una cena, poi, il presidente mi dice: sa che con il cliente avevo scommesso che sarebbe andata bene? Ho vinto 100 milioni di lire. E io: presidente, li divida anche con me! Lui: Patrizia, lei ha il suo cachet. Ci siamo fatti una risata".

Il successo però non si è limitato solo alla televisione. Il motivo? "Ho gente che mi manda foto scandalose. Io dico: ma davvero? Alla mia età? Gli rispondo con un vocale, su Instagram: fai il bravo, sei matto? E loro si scusano. So che ci sono fan club dei miei piedi, con l’alluce valgo: assurdo. Vabbè ci rido: i feticisti ci sono sempre stati".