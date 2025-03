Affari Tuoi, rumors clamoroso dopo la puntata: "Sara chiederà la separazione a Giacomo"

08 marzo 2025 a

Sabato 8 marzo è andato in scena un fatto curioso ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il concorrente della serata è stato Giacomo, fotografo e biologo in rappresentanza della Regione Marche. Il giovane ragazzo ha deciso di farsi affiancare dalla fidanzata Sara. E subito il padrone di casa lo ha stuzzicato chiedendogli se avessi intenzione di sposarsi. "Tasto dolente...", ha chiosato lei. In un primo momento, Giacomo sembrava in partita. Ma presto la ragazza ha preso il sopravvento. E si è letteralmente sostituita a lui.

Era quasi come se fosse lei la concorrente. Decideva tutto Sara: quali offerte accettare, cosa dire a Stefano De Martino e da quali pacchisti andare. Sui social, tantissimi telespettatori non hanno apprezzato per niente questo tipo di comportamento. E l'hanno duramente criticata. "Per carità, lui le palle le ha lasciate chiuse a chiave a casa nello sgabuzzino, ma a onor del vero lei ha poco da essere arrabbiata dato che è stata proprio lei a non voler aprire il pacco che avevano cambiato fino alla fine", ha commentato Sara su X.

Ma c'è stato anche chi ha ipotizzato che dopo la puntata i due fidanzatini si sarebbero lasciati. "Chiederà la separazione.. dato che lei voleva andare fino alla fine...", ha commentato un telespettatore.