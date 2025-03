C'è Posta per te, Carlo umilia Serena? Clamoroso: "Una strega", cosa è successo subito dopo la punta

09 marzo 2025 a

A C'è Posta per te va in scena una delle storie più surreali degli ultimi tempi. Nella puntata di sabato 8 marzo protagonisti Serena e Carlo, accompagnato in studio dalla madre. Serena scrive a Maria De Filippi per riconciliarsi con Carlo e convincerlo a tornare con lei dopo una separazione. Ma di mezzo ci si mette la madre di lui. Serena quando lo vede afferma: "Se sono qui è per dimostrarti quanto ti amo. Quando ci siamo conosciuti è stato subito amore. In una coppia è normale litigare, ma se fosse rimasto tutto tra noi, oggi non saremmo in questa situazione. La convivenza con te e tua mamma è stata molto difficile. Voglio che decidi con la tua testa e con il tuo cuore". La sua risposta, quella di Carlo, è gelida ma anche molto imbarazzata.

"Noi abbiamo avuto diverse rotture in questi due anni, ero pentito di esserci tornato. Abbiamo litigato sempre per una incompatibilità caratteriale perché siamo molto diversi. Non siamo tornati insieme, lei mi cercava tramite amici in comune e per questo ci siamo riavvicinati. Loro mi hanno convinto a incontrarla di nuovo. Non ho mai subito influenze esterne".

Qui Serena sbotta: "Perché non dici la verità? Non ti ho cercato io, ti stavo cancellando dalla mia vita. Mi hai detto ‘non posso tornare indietro perché mi cacciano di casa'", ha risposto Serena. "Mi hai sempre attaccato e lo stai facendo anche ora. Non ho paura di mia madre, è lei che mi ha fatto passare per mammone, non voglio abbandonarla perché soffre di alcune patologie", ha ribattuto Carlo. A questo punto viene chiesto di chiudere la busta. E il pubblico non la prende bene, mugugni e fischi contro Carlo. Maria De Filippi consola Serena: "Guarda avanti". E dal pubblico si sente un urlo: "Non ti merita". Dopo la puntata Carlo ha ricondiviso la storia di un utente che ha scritto: “Sei un grande. Lei è una stratega, ha attirato l’attenzione del pubblico passando poi per vittima“. Non contento l’uomo ha poi pubblicato una citazione di Maria De Filippi “Se iniziamo a pensare sempre cosa ne pensa la gente, non usciamo più di casa. Fregatene".