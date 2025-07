Reazione a catena, le Pane al Pane massacrate su Sinner: "Molto grave..."

Ieri, giovedì 17 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di rai 1 condotto da Pino Insegno. A giocare come concorrenti nello studio Rai di Napoli sono tornate le Pane al pane, invincibile fino a questo punto. "Le campionesse vincono anche per mancanza di sfidanti validi!!", si legge su X. E ancora, sempre sulle Pane al Pane: "Si ma con quelli bravi giochiamo", "E niente, superare le campionesse in carica all'intesa vincente sarà un'impresa ardua", "Ma gli sfidanti bravi?".

Le Pane al Pane, però, sono abbastanza abituate a ricevere critiche dai telespettatori più accaniti. ""Certo che queste tre sono proprio scarse!!!", "Era talmente facile che non ci hanno proprio pensato!", "Ma come primitiva? Non riescono proprio a beccare l’ultima parola, ne dicono sempre una che non c’entra niente", "Niente neanche stasera, pur con una parola facilissima, non indovinano", "Non ci posso credere, in tre non l’hanno presa ma è scritta!", "Ma seriamente non viene in mente protetta?", "Però è davvero banale ma non la indovineranno".