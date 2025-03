Verissimo, Toffanin commuove tutti ricordando la Giorgi: "Voglio dire una cosa che riguarda Eleonora e mia mamma"

09 marzo 2025 a

A Verissimo Silvia Toffanin ha voluto ricordare Eleonora Giorgi. L'attrice scomparsa recentemente dopo una lotta durissima con un tumore al pancreas ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e del cinema.

E così nella puntata di Verissimo dell'8 marzo, Silvia Toffanin ha chiuso la diretta commuovendo tutti. La conduttrice - con la voce rotta dall'emozione - ha spiegato: "Mi sono tanto commossa a rivedere le immagini di Eleonora perché un po' ho rivissuto quello che ho vissuto in passato con la mia mamma. Lei è sempre stata un'amica di Verissimo e mia e con noi è sempre stata meravigliosa, anche nell'ultimo periodo della sua vita, il più doloroso".

E ancora: "La voglio ringraziare per averci aperto il suo cuore, per averci fatto conoscere la sua parte più vulnerabile, una cosa che non era assolutamente scontata, il nostro incontro settimanale". Infine ha aggiunto: Voglio ringraziare anche i suoi figli meravigliosi Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro e così le loro famiglie che Eleonora amava con tutto il suo cuore. Grazie Eleonora, ti voglio tanto bene, ovunque tu sia". Clizia Incorvaia ha commentato il post su Instagram e ha scritto: "Sei speciale Silvia". Una bellissima pagina di televisione.