Domenica In, esplode la bufera in diretta: "Avete ricordato così Eleonora Giorgi. E ora per Mino..."

Ancora un volta polemiche su Domenica In. Nel corso della puntata andata in onda oggi domenica 9 marzo la conduttrice, Mara Venier ha voluto omaggiare Eleonora Giorgi. E lo ha fatto con un'intervista a Vittorio Cecchi Gori, storico produttore del cinema italiano che ha lavorato con la Giorgi. Cecchi Gori, piuttosto affaticato (anche per l'età) ha parlato del suo passato e della Giorgi. Ma a quanto pare, secondo alcuni telespettatori il tempo dedicato alla scomparsa dell'attrice e al suo ricordo sarebbe stato poco. E la polemica scoppia qualche attimo dopo quando Mara Venier omaggi Mino Reitano mostrando anche un video in cui viene testimoniata la sua amicizia con il cantante.

Apriti cielo. Su X cominciano gli attacchi contro la conduttrice : "Ecco ci mancava il momento di egocentrismo di Mara Venier", è il primo (gratuito) attacco. Poi i toni si fanno più pesanti e aspri: "Mara venier sempre peggio!omaggio a Reitano, mentre per la Giorgi appena scomparsa due minuti di racconto con il produttore che anche lui discutibile sulla sua eclissi...Far venire i figli o qualcuno di veramente vicino no?", tuona un altro telespettatore. Per fortuna qualcuno si è anche soffermato su cosa ha detto Cecchi Gori: "ecchi Gori ha detto la verità: hanno fatto pagare il divorzio da Rizzoli, ecco perché Eleonora Giorgi poi è stata accantonata. Lei gran signora che fino all'ultimo ha detto di essere stata tradita e ora tutti affranti". Insomma, altro giro, altra polemica.