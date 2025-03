L'Eredità, telespettatori indignati con le professoresse: "Quando guadagnano a puntata"

10 marzo 2025 a

Ieri, domenica 9 marzo è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il concorrente Marco è stato l'unico ad arrivare fino alla Ghigliottina, la manche finale del gioco. E aveva la possibilità di portarsi a casa un succoso montepremi: ben 50mila euro. Tuttavia, il ragazzo aveva optato per il termine "inglese", che però si è rivelato sbagliato. La soluzione infatti era "verticale":

Sui social, però, più che della bravura del nuovo campione de L'Eredità, si è discusso di altro. La telecamera del game show di Rai 1 ha infatti inquadrato il fondo schiena del concorrente. E qualche telespettatore ha commentato con ironia: "Che bravo questo concorrente", "Assomiglia vagamente a un giovane Raf questo Marco?", "No dai non è piattissimo il c**o di Marco, mi ricredo".

"Che bravo". La telecamera scende proprio lì. L'Eredità, l'inquadratura che scatena il pubblico | Guarda

Ma c'è stato spazio anche per una colossale polemica economica. Qualcuno infatti ha fatto notare che le professoresse de L'Eredità per ogni puntata si portano a casa ben 1000 euro. una cifra considerata spropositata visto il loro contributo nella trasmissione. "L'eredità, il programma Rai, le professoressa pagate a 1000€ a puntata, 20 mila € al mese. Non so se indignarmi oppure ridere per non piangere. Meno male che paghiamo, almeno queste 'professoresse'. Chissà cosa ne pensa la Prof. che va a scuola per 5 h al di", ha commentato Franco su X.