Ornella Vanoni gela Fazio: "Cos'è successo al suo pisello", imbarazzo a Che tempo che fa

Ormai le ospitate di Ornella Vanoni nello studio di Che tempo che fa sono diventate ogni volta dei veri e propri show. Questa volta la signora della musica italiana ha raggiunto sulle poltrone canoniche delle interviste di Fabio Fazio un altro artista della musica, cioè Achille Lauro. Il conduttore, allora, la stuzzica dicendole: “"Achille ha mandato una canzone a Mina!". Sarcastica la risposta della Vanoni: “Eh vedi, tutte a lei le manda”.

A quel punto, Fazio mostra alla cantante tutta una serie di fotografie che ripercorrono la carriera della Vanoni. Tra i vari primi piani, spunta anche un’immagine di lei con in braccio un gatto. Fazio prova a scherzarci su: “Ornella da te non me l'aspettavo, quella foto lì col gatto”. E lei dispiaciuta: “Poverino, è anche morto”.

Fazio ipotizza: “Eh lo credo gli sarà venuto un infarto poverino”. La Vanoni, però, lo gela: “Ma no, ma no, gli si è necrotizzato il pisello!”. Risata fragorosa in studio e conduttore spiazzato: “Vabbè basta Ornella, va bene la trasgressione!”. La cantante replica: “Eh non si può più dire niente!”.

Poi la Vanoni si traveste anche da intervistatrice e chiede ad Achille Lauro: “Quando canti sei sempre un po' malinconico, è una scelta? Ognuno ha una scelta di come proporsi”. Achille dà la sua versione: “Mah non lo so, sono così, devo dire la verità io sono anche un po' timido, sono uno che la musica la vive, quindi forse è anche quello”. Alla fine dell’intervista, Fazio ha invece congedato gli ospiti così: “Se siete d’accordo per ora ci salutiamo qui, poi ci vediamo tra 31 anni…”. La Vanoni lo ha stroncato subito con il suo solito black humour: “Ma io sarò morta, aaahhh finalmente, non ne posso più! Eh no con l'aria che tira io voglio andar via eh”.