Eleonora Giorgi, orrore su Clizia Incorvaia: "Molti non capiranno", travolta dagli insulti

La morte di Eleonora Giorgi, stroncata una settimana fa da un tumore al pancreas a soli 71 anni, ha sconvolto tutta l'Italia. Sebbene purtroppo attesa da settimane, la scomparsa della grande attrice romana ha provocato la commozione non solo dei suoi familiari, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, la nuora Clizia Incorvaia, l'ex marito Massimo Ciavarro e l'ex compagno Andrea De Carlo, ma anche del mondo del cinema e della tv, di tanti colleghi e amici, dei semplici fan e spettatori.

Ora, però, "la vita ricomincia" come sottolineato da Barbara Palombelli, che ha riaccolto con queste parole in studio a Forum Paolo Ciavarro, suo co-conduttore. Tuttavia il mondo dei social è tossico anche in occasioni come questa, che hanno visto una rara dimostrazione di amore incondizionato, senza veleni. Superato il doloroso lutto, è proprio la Incorvaia, modella e influencer compagna di Paolo (conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip) a doverne farne i conti.

"Volevo portarvi un po' nella mia quotidianità in questi giorni. Grazie per l'appoggio che mi date", scrive la Incorvaia a corredo di un video in cui si trucca. Un gesto normale, per un personaggio che ha fatto della moda e del make-up la sua carriera. Per qualcuno, però, sarebbe una "mancanza di rispetto" nei confronti della Giorgi. Chissà perché.

"E' arrivato il momento di rendersi presentabili, devo andare a prendere i bimbi a scuola, sto cercando di essere più ottimista e positiva possibile, sto cercando di fargli vivere al meglio questo momento di difficoltà. Sto cercando di essere quella 'nuvola rosa' (così la definiva Eleonora, ndr) sia per i miei bambini che per mio marito".

Quindi il messaggio diretto agli hater, ai leoni di tastiera che continuano ad attaccarla e insultarla. "Il dolore mette a dura prova ogni relazione, ora più che mai bisogna rifugiarsi nell'amore perché solo così si può superare tutto. So che molti non capiranno, possono anche fraintendere i miei comportamenti perché ancora oggi non si ha contezza del lavoro del digital creator, che è il mio lavoro e che mi permette di mantenere in maniera dignitosa la mia famiglia. Quindi riprenderò com'è giusto che sia a fare i contenuti di moda e di glamour dedicati al mondo femminile, fare quello che amo e che è il mio lavoro".