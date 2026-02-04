Forum, Ciavarro piange a Forum: "Il tradimento..."

"Lei ha parlato solo del diritto suo di rifarsi una vita, per carità è sacrosanto, sicuramente ha sbagliato le modalità perché il tradimento non è la cosa migliore. Però lei secondo me ha anche questo dovere qui, quello di stare vicino alla mamma di suo figlio, non la lasciate sola, non l'abbandonate perché le cure sono difficili, le notti sono lunghe, sono dolorose. Lo faccia per suo figlio soprattutto e anche per lei": Paolo Ciavarro lo ha detto a uno dei protagonisti della causa di Forum nella puntata andata in onda ieri, martedì 3 febbraio, su Rete 4.

Un momento fuori copione presto diventato virale sui social e rilanciato anche dal diretto interessato. Mentre parlava, Ciavarro aveva la voce rotta dall’emozione per il ricordo della mamma, l'attrice Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso anno a causa di un tumore. Nei mesi difficili di lotta contro la malattia, la Giorgi ha potuto contare non solo sui suoi figli ma anche su Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora e padre di Paolo, che è tornato nella vita di Eleonora nel momento più duro per sostenerla giorno dopo giorno. Un sostegno, il suo, che si è rivelato fondamentale in una fase complicata segnata dal dolore e dalla fatica.