Affari Tuoi, ricordate Gaetano Cervo? Clamoroso in Rai: ecco dove ricompare

11 marzo 2025 a

a

a

Ricordate Gaetano Cervo? L’ex pacchista di Affari Tuoi, che ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua simpatia, è tornato in tv. E sempre su Rai 1. E sempre accanto a Stefano De Martino. Gaetano, originario di Recale, ha raccontato attraverso i suoi canali social di aver partecipato alla puntata di Stasera tutto è possibile registrata e che andrà in onda martedì 11 marzo. A testimonianza alcuni video: “Studio favoloso, è tutto possibile".

In un altro video diffuso su TikTok ha mostrato l'invito omaggio ricevuto per partecipare allo show. Poi non poteva mancare il selfie all'interno degli Studi Rai. In ogni caso non è da escludersi che, visto il rapporto instaurato ad Affari Tuoi con il conduttore, Gaetano possa ripresentarsi in studio. L’ex concorrente, però, al gioco non ha avuto una grande fortuna.

Affari tuoi, Gaetano tocca il Lato B a De Martino. Il gelo, poi... Cos'è successo a puntata finita | Video

A fregarlo il cambio fatto sul finale (durante la quale aveva in tabellone 30mila euro e 75 euro: Gaetano Cervo è così tornato a casa con soli 75 euro. Una conclusione che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca. Gaetano si è infatti fatto volere bene dalla maggior parte dei suoi compagni di avventura, che speravano in un finale diverso. Lo stesso De Martino si era detto amareggiato.