La volta buona, Folliero e le corna? Balivo sconvolta: "Era un trans?", "Sì, ma piano con le parole"

Emanuela Folliero lascia tutti di stucco. A La Volta Buona la conduttrice televisiva ha ammesso a Caterina Balivo di aver subito numerosi tradimenti in amore. "Sono cose che accadono, chi dice di non essere mai stato tradito è perché, forse, non se n'è mai accorto". Un caso in particolare di corna le è rimasto impresso più degli altri. "Ho scoperto - ha aggiunto - il mio ex in auto con una bella donna bionda. Mi sono avvicinata per chiedere spiegazioni e ha detto di chiamarsi Alejandro, non dimenticherò mai questo nome".

Evitando di fare nomi, Folliero ha spiegato che stava frequentando "una persona che sulla carta era perfetto". Poi qualcosa è cambiato: "Esco dal ristorante con la mia amica e lo vedo in auto. Dico alla mia amica di andarlo a salutare e lo seguo. Lui si ferma e sale una bella bionda nella sua auto, si fermano e si baciano appassionatamente". A quel punto, si è avvicinata al veicolo: "Busso al finestrino, lei mi chiede chi sono e mi dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita". Immediata la reazione della conduttrice: "Era una persona trans!". "Sì, ma stiamo attenti con le parole", ha ribattuto Folliero.

Folliero ha poi voluto cambiare argomento, raccontando la storia d'amore con Stefano D'Orazio. I due sono stati legati per circa due anni e mezzo: "Ci siamo lasciati facendo un brindisi con gli amici perché tra me e lui c'era una grande amicizia, quindi abbiamo capito che era inutile continuare a stare insieme". E da quel momento, fino alla morte del batterista, i due sono stati legatissimi.