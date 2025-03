L'Eredità, l'annuncio clamoroso: "Chi sarà la prossima concorrente vip"

12 marzo 2025 a

Selvaggia Lucarelli entra a far parte de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il prossimo 15 marzo, la giudice di Ballando con le Stelle sarà; presente insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli per fare da concorrente vip nel corso della puntata dedicata alle coppie e agli amori. "Sono Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli la prima coppia che giocherà sabato su Rai 1 nello speciale de L'Eredità condotto da Marco Liorni", aveva spiegato il sito Telemania Blog.

A confermare la voce ci ha pensato lo stesso Lorenzo Biagiarelli che ha ricondiviso il tweet del portale annunciando: "Ebbene sì". Subito dopo è arrivata anche Selvaggia Lucarelli. La firma del Fatto Quotidiano ha pubblicato tra le storie di Instagram una foto direttamente dal backstage dell'Eredità, dando appuntamento al pubblico: "In versione concorrenti de L'Eredità contro altre 5 coppie agguerritissime! Ci vediamo sabato sera su Rai 1!"

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli saranno dunque concorrenti della puntata speciale de L'Eredità, che sabato prossimo tornerà in onda in prima serata a sfidare il dominio di C'è Posta per Te di Maria De Filippi. Marco Liorni punta quinti a bissare il successo ottenuto grazie alla puntata dedicata alla scorsa edizione del Festival di Sanremo.