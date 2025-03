La volta buona, lo sfogo della De Rossi sconvolge lo studio: "Tua madre è una putt***"

12 marzo 2025 a

Barbara De Rossi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2. L'attrice ha raccontato ai telespettatori delle nozze con Simone Fratini. Doveva rimanere un matrimonio segreto, ma le foto sono state condivise sui social e la notizia ha fatto il giro del web. "Il proprietario del ristorante ha fatto uscire la fotografia, ignorando che non doveva uscire non volevano rendere pubblica questa cosa, non volevamo farlo sapere - ha raccontato -. La sindaca ha poi fatto uscire la foto, io ho organizzato un matrimonio con 10 persone. Con il ristoratore mi sono incavolata a bestia, ha fatto una gaffe, nonostante sapesse che fosse un matrimonio riservato. Se avessi voluto dare risalto al matrimonio non avrei fatto uscire questa foto qui che non è molto carina".

L'attrice ha poi confessato che sua figlia è stata vittima di bullismo quando era solo una bambina. "Mia figlia è stata vittima di bullismo, veniva isolata e le facevano di tutti i colori alle elementari - ha raccontato la De Rossi -. Andava nella scuola privata, ma le persone che gestivano i bambini non hanno fatto un buon lavoro, anche le mamme dei bambini non erano molto carine. Questi bulletti le dicevano che è la figlia di una p… che io sono una poco di buono solo perché facevo l’attrice. Poi l’ho spostata in una scuola statale e ho risolto la vita. Quando l’ho scoperto, negavano tutti".

Infine, il ricordo commovente della mamma: "Lei si è ammalata a 47 anni ed è morta a 52, io avevo solo 25 anni. Ho dovuto fare a meno di lei, per tutta la vita ho invidiato chi avesse una mamma. Non c’è più quel porto sicuro. Papà era molto geloso, all’antica e non voleva facessi spettacolo, mentre mamma mi ha sempre detto 'Non cambiare mai, resta sempre con i piedi per terra e tieni a mente quello che ti ho insegnato'. E così ho fatto".