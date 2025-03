La Volta Buona, Caterina Balivo scaraventata in diretta sul divanetto: cosa è successo

12 marzo 2025 a

A La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, è stata ospite Lucrezia Guidone. L'attrice di Mare Fuori ha presentato ai telespettatori la nuova stagione dello show in onda proprio sulle reti Rai. "Quello che posso dire è che Sofia avrà un ritorno dal passato - ha spiegato alla Balivo -. Una persona che quindi tornerà dal suo passato e che diventerà presente". A quel punto la conduttrice ha provato a estorcere qualche dettaglio in più sulla trama. "Magari è un figlio segreto che commette qualcosa...".

Ma l'attrice è rimasta impassibile: nessuno spoiler. "Non si può dire perché è uscito proprio adesso, non possiamo spoilerare. Ha a che fare con me e sarà anche un elemento che mi metterà molto in crisi in questa nuova stagione. Per Sofia sarà piuttosto difficile", ha replicato.

Subito dopo le due si sono rese protagoniste di un siparietto tutto da ridere. La prima battuta alla padrona di casa. "Direttrice, io so' Rosa e tu chi siete?", ha esclamato Caterina Balivo. Ma poi il colpo di scena. Lucrezia Guidone ha scaraventato la padrona di casa sui divanetti. Balivo, da ottima attrice, si è stesa sui cuscini fingendo di essere morta o attecchita dal colpo subito.