Katia Ricciarelli, "chi è il politico più sexy": la confessione che sconcerta tutti

Le vie dell'amore e della seduzione sono infinite. E non conoscono età. Katia Ricciarelli, soprano, donna di spettacolo tra tv e cinema, ex moglie di Pippo Baudo, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 non ha timore di sbottonarsi, metaforicamente parlando. E spazza tutti: il conduttore Giorgio Lauro e gli ascoltatori, che avranno fatto un balzo sul divano o in auto, se al volante.

La domanda è di quelle potenzialmente imbarazzanti, perché piuttosto intime e pruriginose: chi è il politico più affascinante? La risposta della Ricciarellli è sicuramente imprevedibile: "Se dovessi scegliere qualcuno alla mia età sceglierei uno che mi dà serenità. E a me serenità la dà Antonio Tajani, è un signore e mette tranquillità. La serenità può portare anche sensualità". Punto di vista interessante, che sicuramente farà piacere al leader di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier.

Ma nella intervista si parla anche di altro, compresi temi decisamente più seri anche se affrontati con la consueta leggerezza. Ora che il conflitto in Ucraina sembra volgere verso la pace, alla cantante piacerebbe tornare a esibirsi a Mosca? "Certo e non è detto che non ci vada, c'è una grande tradizione lirica lì - conferma la Ricciarelli -. Mi hanno anche invitato in questi anni ma non me la sono sentita di andare con quel che stava succedendo", ha concluso.