Belen Rodriguez, nuovo taglio di capelli e intimo hot: foto mozzafiato

13 marzo 2025 a

Un nuovo taglio di capelli per Belen Rodriguez, che in questi giorni è particolarmente attiva su Instagram, dove pubblica foto e video per tenere informati i suoi follower sulla sua routine e i suoi appuntamenti più speciali.

La showgirl ha optato per un long bob, cioè un caschetto lungo che le sfiora le spalle. E sembra essere molto orgogliosa di questo cambiamento. Tanto che non perde occasione per mostrarsi. Negli ultimi scatti postati sui social, inoltre. sembra che abbia deciso di accorciare i capelli ancora di più.

La Rodriguez ha messo in mostra il nuovo look in un servizio fotografico particolarmente sexy: in posa sul balconcino della sua casa milanese, la showgirl indossa un completo di lingerie Intimissimi, che le mette in risalto il fisico tonico e scolpito dagli allenamenti in palestra. Un reggiseno a triangolo e una culotte a vita alta in pizzo nero. Insomma, una scelta classica e senza tempo. Make up semplice, con solo una matita nera attorno agli occhi. Ridotti al minimo anche i gioielli, solo un bracciale al polso.