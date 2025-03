L'Eredità, Veronica parla ma viene subito linciata: cosa dice davanti alle telecamere

15 marzo 2025 a

Esplode la polemica a L'Eredità. I telespettatori del programma di Rai 1 si sono accaniti contro Veronica, la concorrente arrivata fino al gioco finale: la Ghigliottina. Qui, nella puntata in onda venerdì 14 marzo, accade qualcosa che non va giù al pubblico. Al Triello arrivano infatti Giulia, grazie al primo parolone, Stefano, indovinando il secondo parolone, e Veronica, dopo aver vinto la sfida contro il giovane Alessio. Una volta iniziata la partita, la prima domanda "pigliatutto" è di Giulia che punta subito al montepremi di Veronica, il più alto in gioco. La concorrente però sbaglia la risposta e perde la metà del suo montepremi, con Veronica che si ritrova con ben 55mila euro in dote e Giulia solo con 15mila euro di eredità. Veronica indovina anche le domande successive e arriva ad avere 105mila euro nel ‘portafogli’. Poi, sempre per quest’ultima, c’è la seconda domanda "pigliatutto": la concorrente sfida Stefano perché ha 5mila euro in più di Giulia, ovvero 20mila euro, e questa volta indovina la risposta, lasciandolo l'avversario senza soldi mentre il suo montepremi sale a 125mila euro. La domanda dal valore di 50mila euro non trova soluzione grazie a Veronica, perché a indovinare la risposta è Stefano dopo che la concorrente ha perso la mano di gioco sbagliando la risposta. Con i 50mila nelle tasche, Stefano entra di diritto nella prova dei "100 secondi" insieme a Veronica: i due si sfidano per 185mila euro, ossia il valore della Ghigliottina.

Ecco allora che ad avere la meglio è Veronica. La concorrente, dimezzando una sola volta il montepremi, ora del valore di 92.500 euro, trova i 5 indizi: "Notizie", "Permesso", "Capitali", "Sospesa" e "Ritirare". Successivamente Veronica scrive quella che per lei è la parola "Lettera". La soluzione però è errata, quella giusta è "Circolazione".

Da qui le polemiche su X: "Sì ma tra ieri e oggi ghigliottina difficile", "Io questa non la sopporto!!!", "Non si capisce nulla", "Non si capisce un ca**o di quello che dice", "Stasera boh!", "Madonna santa, le domande di stasera sono scellerate", "Domande sempre più imbarazzanti. Se questa è cultura… (l’utente si riferisce ai 100 secondi, ndr)".