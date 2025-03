Roberto Benigni, clamoroso ritorno in Rai: cosa gli affidano in prima serata

Maria Pezzi 15 marzo 2025 a

Il premio Oscar Roberto Benigni in prima serata con un nuovo spettacolo dal titolo Il Sogno, che andrà in onda in diretta su Rai 1 mercoledì 19 marzo alle ore 21.30. A dieci annidi distanza dal successo di I dieci comandamenti, l’artista toscano torna con uno spettacolo inedito ricco di emozioni e spunti di riflessioni. «Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento - ha dichiarato Roberto Benigni - Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme».

L’appuntamento è in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione provvederà a sottotitolare in diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dal giorno seguente. Lo spettacolo sarà integralmente tradotto in LIS e sottotitolato su un canale dedicato di RaiPlay, e l’audio descritto in diretta sul Canale Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Il Sogno è scritto con Stefano Andreoli, le musiche sono di Nicola Piovani, la scenografia è di Chiara Castelli. Il direttore della fotografia è Massimo Pascucci. Benigni aveva anticipato il progetto durante la sua apparizione nell’ultimo Sanremo, quando portò risate e battute politiche.

L’artista scosso lo show di Carlo Conti: «La politica non c’è, Sanremo si sa è una situazione tesa. Ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso». «Sai chi ci sta guardando? Elon Musk», scherzò davanti a un Conti in estasi, «è interessatissimo all’Italia, figurati se non vede Sanremo. Gli interessa proprio. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. «c’era anche l’anno scorso e l’anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un po’ di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica».

Ovviamente il riferimento era al premier Meloni. «Due anni fa su quel palco», disse, «c’era il presidente Mattarella: si commosse, di divertì e commuovere il presidente è un’emozione che ti entra dentro il corpo e l’anima, perché è una persona straordinaria. Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo, non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei, per la sua dignità e umanità». Lo dice Roberto Benigni all'Ariston, nel giorno dell’affondo della Russia contro Mattarella.