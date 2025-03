L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Rossetto alla Ghigliottina? Subito ricorso al Tar"

15 marzo 2025 a

Sabato 15 marzo è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon sabato. Questa è L'Eredità", ha esclamato a inizio trasmissione il padrone di casa. Poi ha dato il bentornata a Veronica, la campionessa che ancora una volta non è stata in grado di trovare la soluzione finale della Ghigliottina. Con lei giocano come concorrenti Sofia da Roma, James da Pavia, Francesca da Cosenza, Giulia da Roma, Giuseppe da Agrigento e Viola da Pesaro-Urbino. "Giochiamo?", ha chiesto Liorni. "Giochiamo!", ha replicato a gran voce il pubblico in studio.

Ma l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Sophia. Per portarsi a casa la bellezza di 20625 euro - il montepremi in palio - doveva trovare una parola che quadrasse con "Liquido", "Polvere", "Cioccolato", "Permanente" e "Caffé". Dopo qualche istante di riflessione, la concorrente ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Nero". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Rossetto".

Intanto sui social tantissimi telespettatori sono rimasti perplesso quando sono venuti a conoscenza dell'ultima parola della Ghigliottina. "Chi ha indovinato la #ghigliottina oggi è un malato di mente", "Stasera parola ciofeca assoluta!!!!! ricorso al Tar di urgenza!", ha commentato qualche utente su X.