Paolo Bonolis, il siluro di Carlotta Brambilla: "Cosa ha fatto per scalzarmi"

Un regolamento di conti dietro le quinte di Bim bum bam, il programma tv per bambini più famoso di anni Ottanta e Novanta. Carlotta Brambilla, ex volto dello show Mediaset, oggi ha 59 anni e lavora per Qvc Italia, il canale dello shopping, ma non dimentica le "trame" ordite da Paolo Bonolis per farlo fuori.

"Io sono aperta a tutto ma non mi aspetto niente, perché mi piace farmi sorprendere dalla vita - spiega la conduttrice al Corriere della Sera -. 'Vivere ora, adesso, e pensare chissà domani' è una filosofia che mi ha sempre accompagnato. Ho sempre messo al primo posto la famiglia. Non ho mai avuto il sacro fuoco di essere famosa. All’epoca c’erano le feste ma mi inventavo duecento scuse".

La sua carriera televisiva è iniziata nonostante l'opposizione del padre ("Non accettava che qualche volta facessi l’hostess, figurarsi la televisione. La sua reazione è stata: 'Allora quel che ti danno, te lo do io'". Arriva a Bim bum bam grazie alla gravidanza di Manuela Blanchard, la prima partner di Bonolis. "Mi chiamano per un provino. Io tentenno, fingo di avere il gesso alla gamba: 'Non vengo'. Poi ci ripenso e mi presento: il provino fu una ciofeca ma vengo selezionata".

Difficile la coabitazione con Bonolis: "Ammetto che fu complicato, fece di tutto per scalzarmi e per far tornare prima possibile Manuela. Mentre legai tantissimo con Giancarlo Muratori, grandissimo doppiatore, voce del pupazzo Uan, che mi insegna un sacco di trucchi del mestiere". Con Bonolis "non c'è mai stato un grande affetto", riconosce. "Ci siamo rivisti altre due o tre volte nel breve periodo in cui ho collaborato con Finmeccanica. La cosa incredibile sono state le sue parole appena ci siamo rincrociati. Paolo ha esordito così: 'Uè, ciao, tutto bene Brambilla?'. Come se nulla fosse".

Nel 2000, l'addio a Mediaset: "L’azienda ci dice: arrivederci e grazie. Si presenta la possibilità di lavorare per Publitalia grazie a cui faccio tantissime tele promozioni...". E lì è cominciata la sua seconda parte di carriera.