La Volta Buona, Nadia Rinaldi sconvolge Balivo: "Come ho scoperto il tradimento di mio marito"

A La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, Nadia Rinaldi ha raccontato del tradimento dell'ex marito. "Come hai scoperto questo tradimento?", le ha subito domandato la padrona di casa. "L'ho scoperto perché arrivavano le lettere, arrivavano le telefonate, è arrivato di tutto. Anche i mazzi di fiori, è stato pure facile scoprirlo", la sua risposta.

A quel punto Caterina Balivo è rimasta di sasso. E le ha chiesto spiegazioni: "Ma come arrivava di tutto? Perché volevano che lui mollasse te". "Certo, certo. E poi ha deciso proprio di andare via", ha confermato Nadia Rinaldi. "Ma come? Ha deciso pure lui di andare via?", ha insistito la padrona di casa. "Certo, ha deciso di andare via - la replica dell'attrice -. Non ti dico come è stato, magari in privato te lo racconto... è stata abbastanza animata, ecco".

"Ma perché? Tu lo volevi anche trattenere?", ha domandato ancora la Balivo. "Pensa che io non ci credevo. Infatti tutti mi hanno preso per cret***. Ero una donna innamorata - ha confessato Rinaldi -, non ho mai tradito, non me ne fregava niente di fare il chiodo schiaccia chiodo. Si è tratta di una parentesi della mia vita. Oggi ripensandoci non ho tanti ricordi belli di quella relazione. ho soltanto una figlia meravigliosa".