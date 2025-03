La volta buona, la figlia di Johnny Dorelli: "Come mi ha beccata in casa", grosso imbarazzo

20 marzo 2025 a

Le avventure amorose giovanili di Guendalina Guidi, figlia di Johnny Dorelli e della splendida Gloria Guida, sono protagoniste della divertente intervista a La Volta buona, il talk del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

"Tuo padre è stato sempre molto severa con i tuoi fratelli. Tu che sei femmina, la più piccola, la terza?", domanda la padrona di casa. "Con me meno, me lo dicono sempre. Con loro è stato rigido, severo, io invece ho vissuto il bello. Con me no, mai, non ho mai ricevuto uno schiaffo e infatti me lo dice sempre, 'prima o poi te lo darò uno schiaffo...". La Balivo la interrompe, un po' spaventata: "Ormai...". "Ormai no - converma Guendalina -. Diciamo che sarò stato la terza...".

"Geloso? Ti ha mai beccato con qualche fidanzatino?", domanda la conduttrice sempre più curiosa. "Sì, è successo. Ero da sola in casa, lu era uscito. O meglio credevo di esserlo, avevo visto l'autista e avevo detto 'ok casa libera. Sali'. Invece poi ho sentito i passi in corridoio, lui è scappato in bagno. Peccato che in bagno ci fosse uno specchio enorme, papà ha aperto la porta si si sono visti".

"No, l'ha visto doppio quindi, povero papà", commenta Giancarlo Magalli anche lui seduto sul divanetto. "Un'immagine veramente brutta - ricorda ancora la Guidi -. Ero maggiorenne, avevo 19 anni, io e papà non abbiamo parlato". "Tutto questo Johnny Dorelli?", chiede un po' spiazzata un'altra figlia d'arte, Rosanna Banfi, che si prende le risate e l'applauso di Balivo e pubblico in studio.