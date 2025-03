Red Canzian, la bordata di Marcella Bella: "Senza importanza. Non era amore ma..."

21 marzo 2025 a

"Senza importanza, non era amore ma un calesse": Marcella Bella ha parlato così, in un'intervista al Corriere della Sera, del suo flirt con Red Canzian dei Pooh quando era ragazza. Mentre sul suo matrimonio con l'imprenditore Mario Merello, che va avanti dal 1989, ha detto: "Il nostro rapporto lo viviamo come due fidanzati, non da marito e moglie. Ci punzecchiamo, facciamo gli stupidini, evitiamo la noia. Il gioco nella coppia è importantissimo". Poi ha aggiunto che le piace "essere curata anche in casa, sempre bella e profumata" e che il coniuge "apprezza. Se mi vede senza rossetto rosso si preoccupa: 'Stai male?'".

Parlando di un aneddoto di alcuni anni fa a Napoli, quando uno spettatore cercò di tirarle giù la gonna, ha ricordato: "Era sotto al palco, un ragazzino. Portavo una sottana lunga con l’elastico in vita, si era attaccato all’orlo e non lo mollava. Rischiavo di restare in mutande. Gli ho dato una microfonata sulle dita". Sul fratello Gianni, invece, ha detto: "Per me è stato tutto, produttore e padre, senza di lui non so se avrei continuato. Quando si è ammalato volevo ritirarmi, mi ha convinto lui". Poi ha ammesso che le manca la sua voce (persa a seguito di un ictus): "Senza di lui all’inizio mi sentivo sperduta. Ma Gianni c’è sempre, mi consiglia, ridiamo come due matti".

L'artista ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo col brano "Pelle diamante" che recita: "Forte Tosta Indipendente/Pelle come diamante/Non mi fa male niente". E a tal proposito ha ammesso: "Una parte di me c’è, mi sono fatta una corazza anch’io. Se sono Stro**a? Certo, tutte le persone con carattere lo sono. Stro**a e fiera di esserlo, i piedi in testa non me li mette nessuno".