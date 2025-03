The Voice Senior, Cristina si blocca e non riesce a cantare. Gelata dal marito con una frase

22 marzo 2025 a

"Lo sapevo io", scuote il capo il marito a bordo palco. Sopra quel palco, davanti alle telecamere di The Voice Senior, lo show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, c'è Cristina Bruno. Sta per cantare Grande grande grande di Mina, un brano cardine del canzoniere italiano. E l'emozione è, appunto, grande. Grandissima. Troppa. E Cristina si blocca, per la stizza del marito e lo sconcerto di Loredana Bertè: "Non entra più?", chiede una dei quattro giudici vip.

La musica continua a suonare, Clementino, Arisa e Gigi D'Alessio ascoltano in silenzio. Ma Cristian si è già fermata: la testa china, la mano portata sulla fronte. Poi si gira, per coprire la commozione.

A questo punto è la padrona di casa Clerici a intervenire, per rassicurarla: "Respira, è successo altre volte, sei pronta?". La concorrente è come in trance, incapace di gestire la situazione. Autodidatta, 67 anni, elegantissima, Cristina viene sostenuta da tutti i giudici: "E' successo anche a me", ammette Arisa. "Ho completamente dimenticato le parole", spiega poi la donna, dopo aver ripreso a cantare. "Può capitare - commenta ancora Arisa -. Io penso una cosa, le persone non si incontrano mai per caso, io in questa cosa ho rivisto un pochino me ogni tanto, perché a volte anche a me capita di bloccarmi, stando un po' insieme riusciremo a capire che cos'è che ci blocca e ci aiuteremo".

"Mi potresti spiegare cosa è successo nella tua testa quando hai mancato l'attacco?", le ha chiesto ancora Arisa. "Ho dimenticato la parola, ho avuto il vuoto e poi ho pensato al giudizio di mio marito Ugo, che è il mio peggior nemico. Io lo so cosa sta pensando in questo momento: ‘Te lo avevo detto che dovevi leggere il testo prima di entrare'". E quella frase pronunciata a mezza bocca, "lo sapevo io", lo conferma.