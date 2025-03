The Voice Senior, "Clementino cor***to": cala il gelo in studio

22 marzo 2025 a

a

a

Alla fine il povero Clementino si prende pure del "cor****to" da Antonella Clerici. Frizzi, lazzi, lacrime e risate nella quinta puntata di The Voice Senior, lo show musicale del venerdì sera di Rai 1 che vede aspiranti cantanti tutti over 60 anni esibirsi per cercare di convincere a girarsi i 4 giudici vip (oltre a Clementino, anche Gigi D'Alessio, Arisa e Loredana Bertè). Poi, nel caso abbiano convinto con le loro dote canori, saranno proprio gli arzilli e talentuosi "vecchietti" a scegliere con quale team gareggiare dopo le blind audition.

Accanto alla gara vera e propria, però, c'è spazio per tanti siparietti divertenti. Mai come quest'anno, infatti, sono aumentate le interazioni tra i giudici. In particolare, sta prendendo piede il tormentone del Clementino "in cerca d'amore". Tutti i protagonisti si stanno adoperando, simpaticamente, per combinargli un matrimonio e il rapper napoletano sta al gioco, presentandosi come "Il salutiere".

L'occasione perfetta la offre Annamaria Prinzivalli. Ancora in gara grazie alla "seconda chance" offertale dalla Bertè una settimana fa, la signora si presenta di bianco vestita aizzando la fantasia di D'Alessio, che si offre di cantare una canzone al piano per lei. E' la marcia nuziale, con Clementino che la prende sotto braccio sul palco. Gran finale con il casto bacio tra i due.

Arisa si finge gelosa del collega e Annamaria, alla fine, sceglie di giocare proprio con D'Alessio. "Senti, ci siamo sposati da poco, giusto? Già mette bocca, non va bene. E allora scelgo Gigi", sono le parole con cui "scarica" Clementino, annunciando: "Ti ho tradito". Il gancio perfetto per la Clerici che gela il giudice: "È già cor***to". Buona serata a tutti.