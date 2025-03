Obbligo o Verità, Selvaggia Lucarelli: "Ho detto una str***", mea-culpa su De Martino

Anche Selvaggia Lucarelli ci ha ripensato su Stefano De Martino. Ospite di Alessia Marcuzzi a Obbligo e Verità, programma televisivo in onda su Rai 2, la firma del Fatto ha fatto mea culpa sullo showman napoletano. In passato, infatti, aveva criticato la sua conduzione di Affari Tuoi. Ma col tempo si è resa conto che il suo è stato un giudizio troppo affrettato. E non ha avuto alcun problema ad ammetterlo di fronte ai telespettatori.

"Ho detto proprio una stronz***, si può dire? Poco tempo fa, tra l’altro. Con quell’ansia di dare il giudizio troppo presto. Arriva Stefano De Martino ad Affari Tuoi e dopo le prime due puntate ho detto: ‘non lo sa fare e non è il lavoro suo’. Nel senso che sa fare il conduttore ma sostenevo che questo non era per lui. Volevo fare quella che arrivava prima degli altri. Quindi partorisco un articolo con un titolo ‘Stefano De Martino non funziona’. Ecco, quanto sta facendo adesso? In quel momento ero distratta, però non mi succede particolarmente quando c’è lui".