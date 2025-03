Marco Predolin confessa: "Incontrai Berlusconi, ero ubriaco e sporco di cozze"

Oggi, mercoledì 26 marzo, è il compleanno di Marco Predolin, che spegne 74 candeline. L'ex conduttore televisivo e radiofonico italiano, ha raccontato alcuni aneddoti curiosi della sua vita. Nel 2010 ha aperto un ristorante a Porto Rotondo, in Sardegna. E lo gestisce tuttora.

Nella sua lunghissima carriera in televisione, Predolin ha avuto occasione di conoscere Silvio Berlusconi. E, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha raccontato un fatto curioso del suo primo incontro con l'ex presidente del Consiglio. "L’ho conosciuto in una discoteca in spiaggia a Rimini sotto al Grand Hotel - ha confessato -. Dopo una serata in cui eravamo tutti ubriachi e ci eravamo tirati delle cozze, insomma ero tutto sporco, il costumista che lavorava per me mi dice: ‘Ti presento il nuovo proprietario della tv’ e mi porta davanti a Berlusconi che mi ha parlato un‘ora al bancone del bar. A un certo momento capisco che quel mondo mi andava stretto. Poi c’era una produttrice di Rete molto dura, che rompeva le scatole e con cui nessuno andava d’accordo. Inoltre di fare i quiz mi ero stancato, cosi sono andato da questa signora e le ho detto: Non lavoro più".