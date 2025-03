The Voice senior, D'Alessio sconcertante con Sergio: "Sai perché non mi giro"

Scoppia il caso Sergio a The Voice Senior. Nella puntata andata in onda venerdì 28 marzo accade davvero l'impensabile. Sergio, uno dei protagonisti assoluti della serata, a 70 anni si prensenta sul palco per esibirsi e cercare un posto nella squadra dei coach.

Ma dopo la sua grandissima esibizione con tanto di sax, nessuno dei giudici si è voltato con la poltroncina rossa. Sergio racconta la sua vita: "A 8 anni prendevo il tram da solo da Abbiategrasso, mamma e papà lavoravano, per andare a cantare alla Scala di Milano, facevo parte del Coro delle Voci Bianche. Poi nella vita non si ha sempre quello ci si merita, ma quello che capita. Mi sono ritrovato direttore marketing e non ho rimpianti, non posso certo lamentarmi". Ma niente da fare la sua esibizione, perfetta, incredibilmente non convince. Clementino si dice pentito, come anche Loredana Bertè. Ma a stupire tutti è la risposta sconcertante di Gigi d'Alessio: "Non mi sono girato perché sei bravo, troppo bravo. E ne ho già tanti di bravi nel mio team. Speravo si voltassero i miei colleghi per te", gelo in studio. Sergio va via con dignità: "È stata un'esperienza simpatica, mi sono divertito e va bene così".Una grande lezione da gran signore.