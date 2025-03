Domenica In, il colpaccio della Venier: chi porta in studio

Oggi, dalle 14:00 su Rai 1, Mara Venier torna con la ventinovesima puntata di Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione si aprirà con Gigi D’Alessio, che si racconterà tra carriera e vita privata, esibendosi al pianoforte con successi come Non dirgli mai, Quanti amori e il nuovo singolo Cattiveria e gelosia. Spazio alla musica anche con Patty Pravo, icona pop, che presenterà Ho provato tutto, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle, e Roberto Vecchioni, che canterà Sogna ragazzo sogna e parlerà del suo libro L’orso bianco era nero, un omaggio alla bellezza delle parole.

Nunzia De Girolamo anticiperà la nuova edizione di Ciao Maschio, al via il 5 aprile su Rai 1 in seconda serata. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Matilda De Angelis presenterà il film La vita da grandi, diretto da Greta Scarano, in uscita il 3 aprile, ispirato alla storia dei fratelli Tercon. Franco e Andrea Antonello, padre e figlio, illustreranno le iniziative della Onlus I Bambini delle Fate per l’integrazione dei ragazzi autistici. Un pomeriggio di musica, emozioni e temi sociali, come da tradizione con Mara Venier. E quasi certamente non mancheranno le polemiche sui social.