Affari Tuoi, Mariano e la frase sconcertante: "Come il mignolo"

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 marzo 2025, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno, il protagonista è stato Mariano, soprannominato "Yuri Chechi". Convinto di avere il pacco da 300mila euro, Mariano ha rifiutato quasi tutte le offerte del "Dottore", tranne una, spiazzando il conduttore con il commento "Brutto pazzo furioso". La partita è iniziata con Thanat che, in veste di cameriere, ha portato i "Saltimbocca" come specialità del giorno. Tuttavia, la scelta di Mariano di non rischiare fino in fondo ha portato a una beffa: nel suo pacco non c’erano i 300mila euro sperati, ma una somma inferiore, scatenando polemiche.

Il pubblico in studio e De Martino hanno vissuto momenti di tensione e sorpresa, ma il finale ha deluso molti. Sui social, le reazioni sono state immediate e dure: "Quando hai 300.000 ancora in gioco devi andare fino in fondo, non c’è alternativa!", ha scritto un utente, criticando la mancanza di coraggio. Altri hanno attaccato Mariano con sarcasmo: "Lei insopportabile come il mignolo del piede che sbatte allo spigolo".

La partita ha diviso il web, tra chi ha apprezzato la strategia prudente e chi ha visto nel finale una lezione di eccessiva cautela. De Martino, invece, ha provato a stemperare con il suo commento: "Allora è amore", riferito alla tenacia del concorrente.