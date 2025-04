I Cesaroni, addio Antonello Fassari: come nacque tutto dalla Dandini

Un viso simpatico, rassicurante, famigliare per pubblico televisivo e cinematografico. Il mondo dello spettacolo piange per la scomparsa di Antonello Fassari, romano, morto ieri all’età di 72 anni. Fassari era attore, regista e sceneggiatore.

Noto al grande pubblico in particolare per la sua interpretazione nella serie tv I Cesaroni, si è spento all'...

Al cinema Antonello Fassari ha lavorato con registi come Marco Risi (Il muro di gomma) e Marco Tullio Giordana (Pasolini, un delitto italiano). Fassari è stato sposato e ha avuto una figlia. Nel 2011 partecipa al film Box Office 3D - Il film dei film di e con Ezio Greggio, mentre nel 2014 recita nella pellicola La mossa del pinguino diretto da Claudio Amendola. Nel 2015 partecipa al film Suburra e interpreta anche la miniserie tv Luisa Spagnoli, dove recita al fianco di Luisa Ranieri, la miniserie va in onda su Rai 1 a febbraio 2016.

«Sarai per sempre mio fratello»: Claudio Amendola piange la morte di Fassari, l’attore con cui ha condiviso l’avventura dei Cesaroni e non solo. «Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù». Mediaset, pochi mesi fa, aveva annunciato una nuova stagione, la settima, de Il Cesaroni. Purtroppo alla serie cult mancherà un pezzo molto importante.