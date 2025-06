Laila Hasanovic, lady Sinner "ha incontrato Michael Schumacher"

A rafforzare le supposizioni è stata la presenza della giovane alla recente finale del Roland Garros, che ha visto Sinner affrontare Carlos Alcaraz in un match tanto atteso quanto combattuto. I sospetti su un possibile legame tra i due erano già emersi prima dell’incontro, quando erano stati immortalati mentre passeggiavano insieme tra le vie di Copenaghen, città natale di lei, prima della sconfitta del tennista italiano.

Nelle ultime settimane, il nome di Laila Hasanovic è stato associato sempre più spesso a quello di Jannik Sinner . Entrambi noti per la loro estrema discrezione in merito alla vita privata, né il campione di tennis né la modella hanno confermato né smentito le indiscrezioni che li vedrebbero coinvolti sentimentalmente.

Classe 2000, Laila Hasanovic è nata l’8 novembre a Copenaghen . Di origini bosniache, vive ancora nella capitale danese, anche se per lavoro – essendo una modella – è spesso in viaggio. Il suo seguito su Instagram supera i 347 mila follower, con cui condivide momenti della sua quotidianità e numerosi scatti che la ritraggono.

Il suo nome non è nuovo agli appassionati di gossip. In passato, infatti, Laila è stata legata sentimentalmente a Mick Schumacher, figlio dell’ex campione di Formula 1 la cui vita è cambiata drammaticamente dopo l’incidente sulle piste di Meribel. La loro relazione era abbastanza seria, tanto che – secondo quanto emerso – oltre un anno fa Laila avrebbe avuto "il permesso di incontrare il suocero", segno della solidità del rapporto con Mick. Tuttavia, la loro storia sarebbe terminata all’inizio del 2025, per ragioni mai rese pubbliche.