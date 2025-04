L'Eredità, Gabriele sbanca ancora? "Cosa mi compro", pazzesco

Una puntata emozionante quella de l'Eredità di giovedì 10 aprile. Davanti a Marco Liorni, il campione Gabriele è riuscito in una vera e propria impresa: mettere a segno la ghigliottina indovinando così la parola misteriosa. Le parole indizio in questa puntata erano piuttosto chiare come ad esempio "tratto, felice, fatto e punto". Sono bastati davvero pochi secondo a Gabriele per dare la soluzione con la parola "Unione".

E sui social in tanti si sono scatenati: "L'ho indovinata anche io insieme al campione", ha scritto un utente. Su X, ad esempio, molti lodano Gabriele per la sua cultura e il suo modo di fare, con commenti tipo "Gabriele è un fenomeno, sempre un piacere guardarlo!" oppure "Grande Gabriele, continua così!".

Quando sbaglia la Ghigliottina, come è successo di recente, c’è chi lo incoraggia ("Peccato, ma sei sempre il migliore!") e chi invece critica la difficoltà del gioco, tipo "Questa Ghigliottina era impossibile, povero Gabriele!". Questa sera però le cose sono andate nel verso giusto ed è esplosa la festa. Altri 25.000 incassati e Gabriele ha svelato il suo obiettivo: acquistare una casa nel Golfo dei Poeti tra Lerici e Porto Venere, vicino a casa sua.