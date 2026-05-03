L'Eredità, occhio alla faccia di Stefano dopo la Ghigliottina: "Rassegnato"

Oggi, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Juri, il campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Gabriella da Roma, Marcello da Taranto, Stefano da Milano, Elisabetta alla terza serata, Dario da Taranto e Caterina da Salerno. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina - la manche finale -ci è arrivato solo Stefano. Il nuovo campione del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 95mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Motore", "Erogazione", "Corrente", "Sciopero" e "Attacco". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione del gioco di Rai 1 ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Acqua". Ma non era la soluzione esatta. La risposta era: "Singhiozzo". Una parola non semplice, alla luce delle cinque opzioni uscite dalla manche finale.

Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Stefano rassegnato!", "motore erogazione corrente sciopero attacco. Singhiozzo", "carinissimo Stefano!", "Forza Stefano".