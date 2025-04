Affari Tuoi, Ivan lascia tutti di sasso: qual è il suo cognome

In questa nuova puntata di Affari Tuoi, da Piazza Armerina, nota come la città dei Mosaici, in provincia di Enna, partecipa Ivan, che rappresenta la Sicilia e lavora come ottico. Al suo fianco c’è la sua “complice” Ornella, avvocato penalista, con cui condivide una relazione da dieci anni. Il gioco inizia con il pacco numero 3 del Trentino Alto Adige, che contiene 100 euro, mentre il pacco numero 5 della Puglia è vuoto, con zero euro, e il pacco numero 7 dell’Umbria nasconde 30mila euro.

La partita scorre via come sempre tra offerte di cambio e assegni che il dottore cerca di mettere nelle mani del concorrente per portargli via il pacco del bancone. E questa sera il dottore si è dato un gran da fare. Ma Ivan ha resistito fino alla fine. Ma quando la partita sembrava ormai chiusa, ecco che il dottore cala l'asso con un'offerta da 27.000 euro quando in quel momento la vincita massima per il concorrente si sarebbe fermata a 75.000 euro. Ivan accetta, ma commette in realtà un errore. Ascolta la moglie e incassa l'assegno. Nel suo pacco però c'erano proprio 75.000 euro. Una finale agrodolce per Ivan Quattrocchi, ottico di professione.