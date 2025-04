Propaganda Live, il lutto: morta Valentina Del Re

Tra i messaggi di cordoglio quello del conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone che l'aveva avuta come studentessa. L'istituzione la ricorda su Facebook come "una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista , sempre sincera. Una donna coraggiosa" ed esprime "l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza".

Commosso il messaggio social della trasmissione di La7: "Non esiste un modo semplice per dirlo. La nostra Valentina ci ha lasciato, ed è un dolore enorme. Perché lei era una di noi, con un amore immenso per la musica e per la vita. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia, a Emiliano, ai suoi adorati canetti".

"Buon viaggio Vale, ci mancherai tantissimo - si legge ancora -. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per la forza che hai avuto, fino all’ultimo. Non ti dimenticheremo mai. Con amore, tutta la tua famiglia di Propaganda Live. Per chi volesse salutare un’ultima volta Valentina Del Re, l’appuntamento è per domani mattina alle 10.30 al Tempietto Egizio del Cimitero del Verano di Roma".