Propaganda Live, delirio di Ceccarelli contro Meloni: "Il messaggio del merlo che canta"

"C'è un altro dato che emerge: al di là dell'amarezza del centrodestra, chi potrebbe pagare le conseguenze potrebbe essere il sottosegretario Delmastro". Il giornalista del TgLa7 Paolo Celata azzarda e Diego Bianchi in arte Zoro, a Propaganda Live, chiosa: "Che dovrebbe pagare le conseguenze al di là del referendum", chiosa Zoro. E giù grasse risate del pubblico in sala.

A La7 va in onda la puntata speciale del programma satirico che per una volta abbandona la tradizionale collocazione del venerdì per celebrare la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Il clima è di festa, le battute di spirito si sprecano. E Filippo Ceccarelli, firma di Repubblica, commenta il video con cui la premier Giorgia Meloni ha commentato la sconfitta del Sì con tono caustico, assai apprezzato dai presenti.

"C'è un dettaglio gentile, per una volta, che sfugge al controllo della cronaca politica ufficiale e che fa da colonna sonora al video di Giorgia Meloni, bucolico, la premier tra le fronde - sottolinea -. Ed è il canto melodioso di un merlo in amore". "Però non è bello che la premier parla e tu senti gli uccelletti - lo interrompe Zoro -. Se uno si concentra sul cinguettio non sente più lei". "Da sempre i volatili sono portatori di messaggi, presagi", replica Ceccarelli provocando i sorrisetti maliziosi di Bianchi e del pubblico.

"Il merlo in particolare è messaggero di transizione, di cambiamento: dal giorno alla notte, dal silenzio al rumore, dalla stabilità al movimento. Nell'alluvione di commenti che sono girati da oggi pomeriggio, io mi permetterei di menzionare un proverbio di chiara interpretazione meteo-politica: 'Quando canta il merlo siamo fuori dall'inverno'. Ora, è più che un incidente o una battuta d'arresto questa per il governo Meloni, come si è cercata di edulcorarla in vano. Per quanto invisibile, il merlo del video, in biologia Turdus merula referendaria, al femminile, si chiama proprio così, indica che un ciclo si è esaurito e non si torna più indietro".

Lo studio inizia a sobbollire. "Io per strafare mi prendo anche il lusso di richiamare un endecasillabo di Petrarca, dal Canzoniere: e già di là dal rio passato è il merlo, laddove il rio è il fiume impetuoso del potere. Non si torna più indietro".