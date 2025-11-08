Verissimo, Malena: "Perché ho lasciato il mondo hard"

"In tutto questo tempo non mi sono mai voltata indietro, non tornerei mai sui miei passi. Sono serena, rilassata e più completa come donna da quando ho lasciato il mondo del porno": a dirlo, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, è stata Malena, all’anagrafe Filomena Mastromarino, ex attrice hard. La sua nuova vita sarebbe nata anche da un dolore profondo: la malattia della mamma. "La parte più vera di me è essere figlia. Pensavamo di aver sconfitto quel male, ma è ritornato proprio in questi giorni. Benedico il giorno in cui ho lasciato andare 'Malena', perché mi sono accorta di quella tosse persistente di mia madre. Vederla così coraggiosa nell’affrontare il suo percorso rende coraggiosa anche me".

Dopo la rimozione di metà polmone, il tumore sarebbe tornato in modo più aggressivo e a fine mese la mamma dovrà affrontare un nuovo intervento. "È un’operazione pesante — ha spiegato l'ospite della Toffanin —, 40 giorni con tubi e drenaggi. Mia mamma vuole vivere. Questa volta mamma è più triste: pensa che queste cure stiano togliendo tempo alla mia vita, ma io non riesco a immaginare la mia vita senza di lei".