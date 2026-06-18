Otto e mezzo, Lilli Gruber balbetta e Cacciari infierisce: "Speriamo sia l'ultima volta"

Ne ha per tutti e per tutte, Massimo Cacciari. Dal patentino antifascista tanto caro al Pd al generale Vannacci, fino alla padrona di casa Lilli Gruber. Ospite di Otto e mezzo su La7, il filosofo grillo parlante della sinistra dice la sua sulla fiera Più libri più liberi, con gli organizzatori che vogliono ammettere all’evento solo le case editrici “antifa”.

Dopo l’attacco della premier, arriva il commento caustico del professore: «Ma non è ridicolo parlare di questo con quanto sta passando per il mondo? La mia opinione è che è ridicola la posizione della Meloni esattamente come è ridicola la richiesta del patentino antifascista. Non è antifascista chi firma patentini, lo è in quello che fa, in quello che ha fatto. Se mi chiedono di firmare un patentino per andare al festival di Roma, non ci vado. Se Adelphi firma il patentino, io non solo non vado a Roma, ma smetto di pubblicare con loro. Non scherziamo, ma che idiozia è? Ma che scandalosa idiozia è il patentino? Fa senso soltanto parlarne».

«Altra cosa. A casa mia invito che voglio. Allora, gli organizzatori di questo festival sono padroni visto che è casa loro di invitare chi vogliono, ma non invitano con il patentino viva Dio! Ma che roba è dai... Fa schifo! A me non l’hanno mai chiesto. Sono andato milioni di volte. E neanche agli editori, a nessun editore è stato mai chiesto».

Si passa poi al capitolo Vannacci, pochi giorni fa ospite proprio di Otto e mezzo. E Cacciari parte in quarta: «Non sussiste, non ha la cultura, l’humus, la storia dei grandi movimenti di destra...». «Ma non teme di sottovalutarlo?», domanda Lilli. «Ma mi faccia finire! No, si sottovaluta da sé quando spara caz***te come quelle sul femminicidio, è fuori da tutto il contesto della destra reale attuale». Per poi esplodere: «Lui non ha un piffero di niente, smettiamola con sto Vannacci. Smettiamola di fargli propaganda. Gruber, smettiamola di fargli propaganda, vivaddio!».

Gelo in studio, Massimo Giannini e la Gruber si guardano negli occhi, interdetti. «Guardi Cacciari, parla con una che non ha invitato Vannacci mai, salvo adesso che è diventato un partito e ha fatto anche la costituente», si difende la padrona di casa. «Ecco, speriamo che sia la prima e l’ultima volta», chiude Cacciari.