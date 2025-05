Riccardo Cocciante inchioda la sinistra: "Al Festival dell’Unità non ero benvenuto"

"Ho sempre rifiutato l'idea del cantante engagé". A dirlo è Riccardo Cocciante. L'artista non usa troppi giri di parole: "Avevo le mie idee, ma mi sembrava sbagliato esprimerle pubblicamente. Una scelta che ho pagato perché c’è stato un tempo in cui non schierarsi politicamente equivaleva ed essere considerati di destra. Al Festival dell’Unità, per dire, non ero benvenuto".

Raggiunto dal Messaggero, il cantante fuggito dal Vietnam comunista con la sua famiglia quando era bambino, racconta dei pregiudizi che ha dovuto subire. I giornalisti ad esempio "tendevano a estromettermi, a non nominarmi, a far finta che non esistessi. All’epoca mi arrabbiavo, oggi li ringrazio. Quel pregiudizio mi ha aiutato a essere come sono: fuori da qualsiasi corrente, con i miei pregi e i miei difetti, con la mia personalità. Se fai musica devi essere libero, altrimenti tanto vale lavorare in un ministero".