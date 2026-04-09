Gianni Morandi, "cosa ho mandato a De Martino": tam tam su Sanremo

“Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone…": Gianni Morandi lo ha rivelato in un'intervista al settimanale Oggi, riferendosi a Stefano De Martino, che condurrà la prossima edizione di Sanremo. Di fronte alla sua proposta, il conduttore sarebbe stato "entusiasta", secondo il racconto del cantante.

Morandi, che domani dovrebbe essere concorrente speciale ad Affari Tuoi, al settimanale ha rivelato anche di essere assolutamente d’accordo con la Rai che ha deciso di affidare a De Martino una conduzione così importante: “È bravo, ha energia, è l’uomo di punta della Rai ora”. A proposito di Sanremo gli è stato poi chiesto com’è stato duettare con suo figlio Tredici Pietro nella serata delle cover lo scorso febbraio. E lui ha risposto: “Non avrei mai immaginato che mi avrebbe chiamato. Pietro voleva staccarsi dal nome Morandi, poi però ha superato questa cosa e mi ha detto: ‘Anche se diranno che sono raccomandato, non mi interessa. Questo sarà un ricordo nostro che rimarrà per sempre'”.