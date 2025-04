Michelle Obama sgancia una bomba su Barack: corna?

Le voci di "corna" si rincorrono da tempo, toccando vertici impronosticabili: "Barack Obama e Jennifer Aniston hanno una storia", era la voce che girava qualche mese fa. A questi rumors fuori controllo, ora si aggiunge un altro indizio: Michelle Obama, l'ex First lady americana che tanti big democratici avrebbero voluto addirittura candidare alla Casa Bianca in nome della "dinastia" (sempre meglio lei di Joe Biden o Kamala Harris, pensavano molti nel pieno dell'ultima fallimentare campagna elettorale) starebbe addirittura pensando al divorzio. Sarebbe un terremoto di gossip e politico, visto che Obama, eletto per due volte di fila e presidente dal 2008 al 2016, è ancora un leader in grado di condizionare la vita istituzionale di Washington. Le speculazioni sulla rottura erano iniziate lo scorso gennaio, quando Obama si era presentato da solo all'insediamento di Donald Trump e poi ai funerali di Stato dell'ex presidente Jimmy Carter. L'assenza di Michelle aveva fatto molto rumore, spingendo i più maliziosi a sospettare che la coppia in realtà fosse scoppiata e che, come minimo, conducessero vite da separati in casa.

"Le persone non riescono a concepire che una donna possa fare delle scelte in modo autonomo", sono le parole che nelle scorse ore Michelle, 61anni, ha pronunciato nel podcast Work in Progress di Sophia Bush. L'ex First Lady ha insomma deriso i pettegolezzi sul suo matrimonio trentennale, sottolineando che "per la gente è incredibile che lei possa essere una donna adulta che prende una serie di decisioni da sola".

