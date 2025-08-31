Con Nuzzi si apre la stagione delle news Mediaset

Rivoluzione nel pomeriggio Mediaset. Da domani Canale 5 arricchisce il proprio palinsesto pomeridiano con Dentro la notizia, il nuovo appuntamento quotidiano condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45. Il nuovo programma Videonews si propone di offrire al pubblico un’informazione puntuale, rigorosa e coinvolgente, con approfondimenti su cronaca e attualità. L’obiettivo, descritto dal nome stesso della trasmissione, è quello di portare il telespettatore dentro le notizie e i fatti principali, giorno dopo giorno, cercando di fare chiarezza e di restituire una comprensione più completa della realtà. Nuzzi mantiene il timone del programma dedicato alla cronaca nera del venerdì sera, Quarto Grado, e con Dentro la notizia raddoppia.

Questa è la settimana in cui riparte l’informazione Mediaset. Verissimo con Silvia Toffanin ritorna da sabato 13 settembre, alle ore 16.30, il sabato e la domenica. Mattino Cinque News – con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, da lunedì 15 settembre alle 8.45, dal lunedì al venerdì. X-Style, con Giorgia Venturini, da martedì 16 settembre, in seconda serata. Su Retequattro Quarta Repubblica, con Nicola Porro, da domani in prima serata. È Sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer, torna in onda da martedì 2 settembre, in prima serata; la giornalista debutterà anche in seconda serata su Canale 5 Fuori dal Coro, con in autunno. Mario Giordano, torna alla carica da domenica 7 settembre, in prima serata. 10 Minuti, la nuova striscia di Nicola Porro, da lunedì 8 settembre al termine del Tg4 delle 19, dal lunedì al venerdì. Paolo Del Debbio riprende 4 di sera da lunedì 8 settembre, in access prime time, alle ore 20.30, dal lunedì al venerdì. Dritto e Rovescio torna invece da giovedì 11 settembre, in prima serata. Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, dal 12 settembre, in prima serata. 4 di sera Weekend, con Francesca Barra e Roberto Poletti, torna da sabato 13, in access prime time, alle ore 20.30, sabato e domenica. Infine la novità, Realpolitik, il nuovo approfondimento con Tommaso Labate, da mercoledì 17 settembre, in prima serata.